Президент Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.

Об этом он сказал журналистке в Хмельницкой области на вопрос о посещении кафе во время карантина, передает Украинская правда.

3 июня несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко присутствовал при этом. Все присутствующие были без защитных масок или респираторов.

«Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили», - заявил Зеленский.

Главный санврач объяснил: «Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе с собой. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, - они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить. Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал».