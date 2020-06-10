Во время слушаний по делу о сбивании малайзийского Боинга в небе над Донбассом прокурор рассказал, что у следствия есть очевидец пуска ракеты, и поделился его показаниями, сообщает «Европейская правда».

Представитель прокуратуры Тэйси Бергер сообщил в среду в рамках предварительных слушаний, что свидетель запуска ракеты проходит по делу как X48.

«Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, у блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного к Саур-Могиле, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета», - детализировал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

«X48 утверждает, что после запуска ракеты «Бук» выехал на дорогу, а также, что было четверо солдат в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту», - передал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году. Государственной прокуратуре была предоставлена ​​возможность задать ему несколько письменных вопросов. Следственный судья считает, что показания X48 «надежные».

Прокуратура хотела бы опросить свидетеля еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса. В частности, прокуратуру интересуют детали в отношении четырех солдат, и то, что с ними произошло после пуска ракеты.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.