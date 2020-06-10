Во время слушаний по делу о сбивании малайзийского Боинга в небе над Донбассом прокурор рассказал, что у следствия есть очевидец пуска ракеты, и поделился его показаниями, сообщает «Европейская правда».
Представитель прокуратуры Тэйси Бергер сообщил в среду в рамках предварительных слушаний, что свидетель запуска ракеты проходит по делу как X48.
«Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, у блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного к Саур-Могиле, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета», - детализировал прокурор.
По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.
«X48 утверждает, что после запуска ракеты «Бук» выехал на дорогу, а также, что было четверо солдат в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в танковых шлемах. Эти солдаты выглядели не так, как те, что стояли на блокпосту», - передал показания свидетеля Бергер.
Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году. Государственной прокуратуре была предоставлена возможность задать ему несколько письменных вопросов. Следственный судья считает, что показания X48 «надежные».
Прокуратура хотела бы опросить свидетеля еще раз, направив следственного судью для безопасного допроса. В частности, прокуратуру интересуют детали в отношении четырех солдат, и то, что с ними произошло после пуска ракеты.
Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.
На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.
9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.
Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.
24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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