Власти РФ отказали в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбивании рейса МН17 Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, сообщает Укринформ.

Сегодня в Нидерландах, в судебном комплексе «Схипхол», началось очередное заседание суда по делу о катастрофе самолета рейса МН17.

В течение следующих трех недель слово будут иметь родственники жертв.

В судебном зале также присутствуют представители стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что ни один из четырех обвиняемых на слушания не явился. По его словам, суд также изучит дополнительные материалы, предоставленные следственным судьей, в частности допросы свидетелей, заключения экспертов относительно ранее представленных аудиозаписей.

По его словам, российские власти отказали в допросе трех обвиняемых россиян. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов. Кроме того, Украина сообщила, что ей неизвестно местонахождение четвертого обвиняемого, гражданина Украины Леонида Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Председательствующий судья подчеркнул, что все четверо обвиняемых до сих пор имеют право выступить в суде.

После этого первой взяла слово Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху. Она является членом правления фонда «Авиакатастрофа». Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виновен в трагедии.

Ван дер Стин процитировала Александра Солженицына: «Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут».

Далее она говорила на нидерландском.

Напомним, национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.