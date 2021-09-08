В Нидерландах, в судебном комплексе «Схипхол», 6 сентября возобновились слушания по делу MH17. Это самая эмоциональная часть процесса, ведь суд дал слово родственникам погибших.



В суде должны выступить более 90 родных жертв трагедии MH17 из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Всего запланировано 10 дней слушаний в течение следующих трех недель. В первый день слово предоставили 9 родственникам погибших рейса МН17. Сегодня в суде должны выступить 8 родных.

Итак, о чем в своих выступлениях говорили родственники погибших, к кому обращались и когда суд огласит приговор в отношении четырех обвиняемых.

ОБВИНЕНИЯ РОССИИ ВО ЛЖИ И ЦИТАТА СОЛЖЕНИЦЫНА

К этому дню родственники погибших рейса МН17 готовились с самого начала процесса. Что они скажут в суде? Будут ли услышаны? Какие подобрать слова, чтобы достучаться до сердец тех, кто причастен к смерти самых родных?

Нидерландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, в зал заходит в черном. Она будет выступать первой из родственников погибших.

Но прежде чем она возьмет слово, председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс уже традиционно объявляет, что ни один из четырех обвиняемых на слушание не явился. Он также отметил, что суд изучит дополнительные материалы, предоставленные следственным судьей, в частности допросы свидетелей, заключения экспертов относительно ранее представленных аудиозаписей.

А еще сообщил, что российские власти отказали в допросе трех обвиняемых россиян. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов. Кроме того, Украина сообщила, что ей не известно местонахождение четвертого обвиняемого, гражданина Украины Леонида Харченко, который воевал на стороне «ДНР». Также судья подчеркнул, что все четверо обвиняемых до сих пор имеют право выступить в суде.

Далее к слову приглашают Риа ван дер Стин, которая также является членом правления фонда «Авиакатастрофа». Женщина собирается с мыслями и старается максимально четко проговаривать каждое слово. Неожиданно свое выступление она начинает на русском языке, цитируя Александра Солженицына: «Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут». Таким образом Риа ван дер Стин хотела подчеркнуть, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии.

«Однажды утром в конце ноября 2014-го, когда я вернулась домой, увидела офицера, который сидел на кухне за столом. Я занервничала. Но в то же время я была обрадована, потому что все еще надеялась на хорошие новости. Сообщил о том, что моего отца идентифицировали, но я не могу получить его тело. Тоненькая косточка от его руки в два сантиметра – это все, что осталось. Это было так странно, ведь он был 6 футов ростом. А теперь такая маленькая частичка осталась. Но все равно я была рада», – продолжила женщина на нидерландском языке.

Она также показала фотографию своего отца и его жены. Рассказала, какими они были. Свое выступление Риа ван дер Стин завершила видео из национального мемориального комплекса памяти жертв трагедии. И уже после своего выступления, во время перерыва, поделилась своими эмоциями.

«Я чувствую облегчение. Я была очень взволнована сначала, ведь я начала выступление на русском языке, потому что хотела, чтобы они знали, особенно потому, что россияне смотрят и они услышат, узнают, что они лгут. Я считаю, что важно указать на это», - отметила Риа ван дер Стин.

Она добавила, что чувствует себя хорошо после того, как воспользовалась своим правом на выступление.

«Я считаю, это хорошо, что родственники делают это (выступают в суде - ред.), и я с нетерпением ждала этого», – сказала женщина.

Ее нидерландский адвокат Эверт Витема самоотверженно работает над этим делом с самого начала все эти годы. Говорит, к выступлению его клиентки готовились очень ответственно и тщательно.

«Я знаю Риа довольно хорошо, потому что она была одним из первых моих клиентов, начиная с 2015 года. И мы решили, что она могла бы стать первым спикером в этом процессе. Мы подготовились достаточно хорошо к этому, достаточно осторожно. Я видел ее черновой вариант выступления. И я думаю, что начало на русском языке был очень мощным и правильным выбором, потому что у нее было сообщение для мира и России, пожалуй, для вашей страны. Я очень предан своим клиентам, я работаю для 80 семей, которые связаны с 35 жертвами, 5 из них из Малайзии. Я бывал там дважды, чтобы посетить клиентов. Поэтому, как команда мы очень преданны», - рассказал адвокат во время перерыва.

Посмотрев на часы, он говорит, что пора возвращаться в здание.

Не все родственники погибших имели возможность лично приехать в суд, в частности из-за коронавируса. Поэтому некоторые говорили с помощью видеосвязи.

В частности Ванесса Ризк, гражданка Австралии. В трагедии MH17 она потеряла родителей.

«Семь лет назад вы сломали мою семью самым худшим способом, какой только можно себе представить. Семь лет назад я твердо решила, что вы никогда, никогда не сломаете мой дух и способность жить и любить так, как этого хотели мои дорогие родители», – отметила девушка, обращаясь через суд к виновным в сбитии МН17. О трагедии ей сообщила подруга мамы.

«Я быстро включила телевизор. Там был самолет, разбитый на поле с цветами. Эти кадры были и есть до сих пор в моей голове. Я видела это на многих каналах. Я была очень расстроена, не могла осознать, что такой сценарий возможен. Я ведь буквально несколько часов назад получила сообщение от них, что они в аэропорту и ждут рейс. Я позвонила своему отцу, но он не взял трубку. Я знала, что с ними были друзья, я сразу же позвонила им, и они ответили. Это был хороший знак. Но потом я была шокирована, потому что узнала, что они летят другим рейсом... – я верила в лучшее. Мы с братом сидели у него на кровати, мы не знали, были наши родители на рейсе МН17 или нет... В одно мгновение их не стало. Безвозвратно. Моих родителей, которые любили друг друга и не были ни в чем виноваты, убили в небе. Никто не был наказан за эти действия, которые так драматично изменили мою жизнь. 17 июля 2014 года мы потеряли наших родителей навсегда», – эмоционально рассказала девушка.

ФОТО ПАССАЖИРОВ В САЛОНЕ МН17

Один за другим родственники погибших лично или через видеосвязь рассказывали, как трагедия навсегда изменила их жизни. Со слезами на глазах родители говорили о своих погибших детях, кто-то о родителях, братьях и сестрах, любимых... На экраны выводили их фото.

Суд разрешил демонстрировать фотографии погибших и личные вещи.

Улыбающиеся лица детей, счастливые семьи, которые ехали на отдых, а вместо этого попали в ад.

Нидерландец Питер ван дер Мейер потерял трех дочерей. Им было всего 12, 10 и 7 лет.

«После смерти дочерей я прошел через настоящий ад. Мне больно, когда я вижу, как их ровесники ездят на велосипеде в школу. Я не увижу, как они выходят замуж, у меня не будет внуков, они уже никогда не приедут навестить своего старенького отца», – поделился он.

Голландец надеется, что его откровение поможет убедить причастных к трагедии и тех, кто может хоть что-то знать о катастрофе, поделиться информацией, рассказать правду.

После таких эмоциональных выступлений некоторым понадобилось успокоительное. В судебном зале было тяжело не только родным, но и всем присутствующим, в частности адвокатам, прокурорам, судьям, журналистам... особенно когда на экраны выводили снимки счастливых лиц погибших.

Во время своих выступлений родственники делились сокровенным, рассказывали о мечтах и планах, которые уже никогда не реализуются, и как винят себя, что не остановили и пустили родных на самолет.

Так, нидерландец Сандер Эссер во время своего выступления сказал, что не может простить себе, что успокаивал своего брата, который боялся лететь. Он позвонил за 20 минут до вылета и поделился, что у него плохое предчувствие. Но разговор братьев стал последним.

«На самолете был мой брат Петер... Он позвонил мне и сказал, что боится лететь... Я решил его успокоить. Я чувствую ответственность и вину, ведь он дважды за тот звонок фактически доверил свою судьбу в мои руки. Я знаю, что некоторые пассажиры могли быть в сознании. Петер летел и боялся, а в момент удара понял, что все его опасения были не напрасны», – подчеркнул мужчина.

Также слово в суде имели адвокаты родственников погибших. Поскольку не все нашли в себе силы выступить лично. Петер Лангстраат, адвокат родственников погибших рейса МН17, зачитал обращение одного из своих клиентов, который потерял сына и внука. Он также показал фото, которое было обнаружено в одном из телефонов. На нем пассажиры МН17 уже в салоне самолета. Кто-то занимает свое место, а кто-то уже сидит в кресле и готов к полету.

«Мой клиент попросил меня показать это фото, чтобы продемонстрировать, насколько тонка грань между счастьем и трагедией», – рассказал адвокат.

Он также назвал эту часть процесса самой эмоциональной и исторической.

«Это очень важный, но также очень исторический день, потому что никогда в нидерландской юриспруденции 91 человек, родственники жертв не имели слова в уголовном процессе. И для родственников погибших - это не только возможность обратиться в суд, но и через суд обратиться к обвиняемым. Также таким образом они обращаются к другим людям, ответственным за трагедию, которые прячутся или не прячутся. Вы знаете, Ирина, это всегда очень трудно – подготовить себя к такому эмоциональному моменту, потому что эмоции могут просто накрыть тебя. Эмоционально даже готовиться тяжело к выступлению, не говоря уже о самом выступлении», – подчеркнул он.

Трагедия МН17 вызывает у родственников погибших не только боль и страдания от горя, а также гнев и разочарование. Ведь виновные в сбитии МН17 не берут на себя ответственности. Россия отвергает свою причастность и продолжает создавать фейки, надеясь избежать наказания. Однако родственники погибших отмечают, что хорошо знают, кто виновен в этой трагедии и надеются, что их выступления услышат и виновные будут наказаны.

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НИДЕРЛАНДОВ

За несколько дней до возобновления слушаний правоохранительные органы Нидерландов обнародовали обращение и объявили, что Международная совместная следственная группа по делу МН17 ищет фото, видео и документы в Курске, откуда был отправлен зенитно-ракетный комплекс «Бук». Всех, кто обладает достоверной информацией, призывают поделиться фотографиями, видеозаписями, военными приказами, информацией об экипаже «Бука» или о структуре командования, которая одобрила размещение этой системы на Востоке Украины, и другими ценными документами.

Соответствующее обращение разместили правоохранительные органы Нидерландов, где указано, как можно поделиться информацией.

«Следствие, которое ведет Международная совместная следственная группа (JIT), показало, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки «Бук», принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Возможно, что этот факт - пятно на вашем городе, на вашей армии. Мы это понимаем. Однако правда должна быть услышанной, даже если эта правда неприятна. Мы продолжаем вести следствие по установлению членов экипажа ЗРК «Бук» и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия. Наше следствие уже очень далеко продвинулось, но оно еще не полное. Нам хотелось бы получить ответы, также от российских военных, относительно того, как могла произойти такая трагедия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ответы на многие вопросы можно найти именно в Курске.

Ожидается, что решение по делу МН17 огласят в 2022 году.

Суд пока не может назвать конкретной даты и не знает, сколько времени потребуется на приговор.

Однако были названы возможные даты оглашения решения. Это 26 сентября, 16 ноября или 15 декабря 2022 года.