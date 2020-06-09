За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

«Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей», - подчеркнул Зеленский.

Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко высказался против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом.