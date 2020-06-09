также в разделеОбщество
Венедиктова заявляет, что не получала предложений о взятке 12
Организатору перестрелки в Броварах сообщили о подозрении 12
Суд отказал экс-руководству Приватбанка в иске о защите деловой репутации 12
Президент поручил реформировать Службу внешней разведки 27
Полиция по заявлению Минздрава открыла дело из-за несостоявшейся закупки костюмов биозащиты 12
В телах членов экипажа МН17 обнаружено 29 стальных осколков 32
В Иране по делу сбитого самолета МАУ задержали 6 человек 12
Стрелявший в украинцев Пореченков снялся в российской рекламе Danone 19
Венедиктова: Холодницкий может переизбраться на второй срок 21
Аваков просит выделить 2,5 миллиарда на «карантинные» доплаты сотрудникам МВД 16
ВОЗ: Передача COVID-19 от бессимптомного больного происходит «очень редко» 11
Ткаченко: Нельзя запрещать фильмы с актерами, против которых введены санкции 27
Венедиктова: Служебное расследование выявило нарушения в работе Холодницкого 23
Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки 39
Не готовы к ослаблению карантина 7 областей и Киев 21
Минцифры планирует перевести все госуслуги в онлайн-формат за три года 15
Адвокат: В СБУ подозрение Стерненко не вручили 23
В ВСУ коронавирусом болеют 144 человека 20

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса имеет повышенные риски. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

«Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей», - подчеркнул Зеленский.

Степанов добавил, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ относительно ухудшения ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Напомним, по состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко высказался против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
14
Теги