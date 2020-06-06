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Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко высказался против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, в случае вспышки кишечной инфекции детей будет некуда госпитализировать.

 

«Во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций… Детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, а в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусной болезнью. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусной болезнью», — заявил Ляшко.

В связи с этим он рекомендовал воздержаться от открытия лагерей «до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
ForUm

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