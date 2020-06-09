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По состоянию на 9 июня 7 областей Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 9 июня в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 394 случая.
ForUm

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