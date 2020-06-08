Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел собеседования со всеми кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины и определился с кандидатурой, которую будет рекомендовать правительству.

«Я провел собеседования со всеми, кто предложил свои кандидатуры. Хочу акцентировать ваше внимание, что на сегодня проведение конкурса, который предусмотрен законодательством, невозможно. Потому что действие закона, регламентирующего конкурс, приостановлено. Ибо в условиях карантина возможно проведение исключительно отбора», - пояснил министр во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что будущий руководитель НСЗУ должен исправить ошибки, допущенные во время первого этапа медреформы.

«Я уже определился с кандидатом, по которому будут переданы документы в Кабмин. И после прохождения всех процедур, предусмотренных законом, он может быть назначен на эту должность», - заявил Степанов.

При этом он не назвал фамилию кандидата.

Министр заверил, что после окончания карантина в течение следующих 2 месяцев будет объявлен и проведен конкурс уже в обычном формате для госслужащих.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы. С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабря 2019 года временное исполнение обязанностей председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года. 20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что 2 июня народные депутаты сорвали проведение собеседований на должность председателя НСЗУ.