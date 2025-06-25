До 1 липня українці мають оновити дані в eHealth, – НСЗУ

До 1 липня 2025 року українці зобов’язані оновити свої дані в eHealth – реєстрі електронної системи охорони здоров’я.
За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), процедура оновлення розпочалася ще у 2024 році, однак для забезпечення коректної оплати медичних послуг лікарів, верифікація даних пацієнтів стала обов’язковою, повідомляє НСЗУ.
Тож з 1 липня 2025 року нарахування за декларації з невизначеним статусом скасовано.
Для перевірки та оновлення особистої інформації, зокрема паспортних даних, ідентифікаційного коду та номеру мобільного телефона всім пацієнтам слід звернутися до своїх сімейних лікарів.
Особливо важливо оновити дані:
- неповнолітнім, які отримали ID-картки;
- особам, які змінювали документи (прізвище, паспорт, номер телефона);
- пацієнтам, що уклали декларацію у 2018 році, коли податковий код не був обов’язковим;
- тим, хто не звертався по медичну допомогу понад три роки.
Якщо персональні дані змінено, повторне подання декларації не потрібне – достатньо оновити запис про пацієнта в системі.
Оновлення даних в eHealth є важливим кроком для розвитку медицини в Україні.Автор: Сергій Ваха