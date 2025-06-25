﻿
Здоров'я

До 1 липня українці мають оновити дані в eHealth, – НСЗУ

До 1 липня українці мають оновити дані в eHealth, – НСЗУ

До 1 липня 2025 року українці зобов’язані оновити свої дані в eHealth – реєстрі електронної системи охорони здоров’я.

За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ), процедура оновлення розпочалася ще у 2024 році, однак для забезпечення коректної оплати медичних послуг лікарів, верифікація даних пацієнтів стала обов’язковою, повідомляє НСЗУ.

Тож з 1 липня 2025 року нарахування за декларації з невизначеним статусом скасовано.

Для перевірки та оновлення особистої інформації, зокрема паспортних даних, ідентифікаційного коду та номеру мобільного телефона всім пацієнтам слід звернутися до своїх сімейних лікарів.

Особливо важливо оновити дані:

  • неповнолітнім, які отримали ID-картки;
  • особам, які змінювали документи (прізвище, паспорт, номер телефона);
  • пацієнтам, що уклали декларацію у 2018 році, коли податковий код не був обов’язковим;
  • тим, хто не звертався по медичну допомогу понад три роки.

Якщо персональні дані змінено, повторне подання декларації не потрібне – достатньо оновити запис про пацієнта в системі.

Оновлення даних в eHealth є важливим кроком для розвитку медицини в Україні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НСЗУeHealthНовини медицини
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Благодійники передали 3D-принтери захисникам України
Суспiльство 25.06.2025 17:09:09
Благодійники передали 3D-принтери захисникам України
Читати
Зеленський і Трамп змістовно спілкувалися 50 хвилин
Полiтика 25.06.2025 17:02:33
Зеленський і Трамп змістовно спілкувалися 50 хвилин
Читати
Зеленський домовився про спільне виробництво з Данією далекобійних безпілотників і ракет
Свiт 25.06.2025 16:50:28
Зеленський домовився про спільне виробництво з Данією далекобійних безпілотників і ракет
Читати

Популярнi статтi