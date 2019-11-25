также в разделеОбщество
25 ноября. Картина дня 13
Под Киевом полиция задержала криминального авторитета 13
Советник Авакова: Следствие указывает на вину Кулебы в ДТП 16
Хомчак: Вокруг разведения сил происходит манипуляция 18
Суд снизил залог Мангеру 10
Зеленский прокомментировал ДТП с Кулебой 27
Танкер под Одесской начнут снимать с мели через неделю, если не объявится судовладелец 8
Зеленский: РФ вернет имущество с военных кораблей 17
Женщина пыталась «выкупить» у пограничников своего жениха-россиянина 25
КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы 26
Бровченко вышел из СИЗО под залог 19
Укрзализныця обещает не отменять популярный поезд в Карпаты 10
В Польше – новый ксенофобский скандал: студентка жестоко оскорбила украинку 39
По факту крушения танкера под Одессой начато расследование 13
Будут судить пограничника, который «послужил» в «ЛНР» 16
НАБУ завершило расследование дела Белоцерковца 39
СМИ: В Испании задержали россиянина и украинца в деле о сепаратизме в Каталонии 24
Политолог: За «смотрящими» в строительной отрасли стоят политики 39

Председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности, сообщаетсястранице НЗСУ в Facebook.

«Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство ее поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие одинакового понимания цели, сложности процессов, совместной ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения. Мое решение в таком случае - дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я. Ибо действия всегда важнее, чем слова», - отметил он.

Петренко добавил, что продолжение реформ не остановить. »Первичная медицинская помощь полностью перешла на новую модель финансирования. Программа реимбурсации «Доступные лекарства» обновилась, все процессы перешли в электронную систему, с бюджетоориентированной программа стала направленной на нужды пациента. Программа медицинских гарантий с расчетами, тарифами, пакетами услуг разработана», - отметил Петренко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги