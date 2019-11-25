Председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности, сообщаетсястранице НЗСУ в Facebook.

«Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство ее поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие одинакового понимания цели, сложности процессов, совместной ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения. Мое решение в таком случае - дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я. Ибо действия всегда важнее, чем слова», - отметил он.

Петренко добавил, что продолжение реформ не остановить. »Первичная медицинская помощь полностью перешла на новую модель финансирования. Программа реимбурсации «Доступные лекарства» обновилась, все процессы перешли в электронную систему, с бюджетоориентированной программа стала направленной на нужды пациента. Программа медицинских гарантий с расчетами, тарифами, пакетами услуг разработана», - отметил Петренко.