Українцям видадуть 2000 гривень на медичний чекап

З 1 січня 2026 року в Україні стартує національна програма безоплатного обстеження здоров'я для всіх громадян віком від 40 років. У рамках цієї ініціативи українці отримають 2000 гривень на проходження медичного скринінгу (чекапу).

Деталі програми

Програма "Національний чекап" передбачає наступне:

Старт програми: З 1 січня 2026 року.

Учасники: Громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше.

Сповіщення та кошти: Після досягнення 40-річного віку, людина отримає відповідне сповіщення в застосунку "Дія" із пропозицією пройти скринінг. Після підтвердження участі, на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 гривень .

Цільове використання: Ці кошти можна буде використати виключно для оплати медичного чекапу в закладах охорони здоров'я, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Це можуть бути як державні, так і приватні клініки, включені до переліку НСЗУ.

Формат обстеження: Весь скринінг буде проводитися в межах одного візиту, тривалість якого становитиме приблизно 60–90 хвилин.

Наступні кроки: Якщо під час чекапу будуть виявлені ризики чи відхилення, пацієнту одразу видадуть направлення до відповідного лікаря-спеціаліста, а система відстежуватиме подальше виконання цього маршруту.

Ліки: Крім того, під час обстеження лікарі одразу зможуть призначати необхідні медичні препарати. Пацієнти матимуть змогу отримувати такі ліки безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Таким чином, держава стимулює громадян до проходження регулярних профілактичних обстежень, що має на меті раннє виявлення та запобігання розвитку захворювань.