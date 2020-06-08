20 камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве и еще 25 камер в Киевской области за первые пять дней работы зафиксировали 200 тысяч нарушений скоростного режима, сообщает Радио Свобода.

За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен, за более чем на 50 км/ч – 510 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

В ближайшее время в полиции планируют установить еще 220 таких систем. Всего к концу года планируется увеличить количество камер автофиксации до 643 точек по всей стране.

Сейчас система фиксирует только превышение скорости, однако ее функции будут расширять. В частности, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленной для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения.

Проверили наличие штрафов можно в личном кабинете водителя, на сайте МВД, в приложении «Штрафы ПДД» (пока только для Android) или ждать уведомления по почте.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявил глава МВД Арсен Аваков.

Антирекорд по нарушению скоростного режима зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД установил водитель, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.