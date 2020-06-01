В Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, камеры зафиксировали нарушения ПДД в первую же минуту работы системы автоматической фиксации. Преувеличение скорости зарегистрировали в 00:01 1 июня в Соломенском районе столицы.

«Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час», - написал он в посте.

Владельцу Audi Q7 на адрес его регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении и QR кодом, по которому можно посмотреть видеофайл с местом и временем события и информации о сути события. Если оплатить штраф за такое нарушение в течение 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если водитель не согласен с обвинениями, он может обратиться в Департамент патрульной полиции или в суд.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции. Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. «Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения», - заявил Геращенко.

Он отметил, что задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах, поскольку в период Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибли 175 тысяч 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП - результат именно превышения скорости.



В Министерстве внутренних дел рассказали об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации превышения скорости движения транспортных средств. На сегодня будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств. «Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории устройств - до ± 3 км/ч)», - говорится в сообщении.

К ответственности привлекается лицо, на которое зарегистрировано ТС, или надлежащий пользователь, указанный владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя»); руководитель юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо; лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (и гражданин Украины, и иностранец или лицо без гражданства). При этом отмечается, что персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационной системы пограничного контроля «Гарт-1»).

В МВД отмечают, что приборами фиксируются ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка. «Если правонарушитель закроет каким-либо предметом номерной знак или вообще его снимет, то правонарушение не зафиксируется. Однако есть другие рычаги влияния на таких правонарушителей - это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или знаками, которые не соответствуют стандартам. Патрульная полиция имеет доступ к системе «Безопасный город», а это более 6 тыс. камер видеонаблюдения по городу Киеву, поэтому таких правонарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности», - сказано в сообщении.

Напомним, запуск указанной системы в эксплуатацию ожидался с 1 мая этого года, но в связи с карантинными ограничениями Министерство внутренних дел его перенесло.