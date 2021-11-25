На дорогах Украины 26 ноября заработают еще 10 систем автофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в Патрульной полиции.

«С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ривненской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

Так, с 26 ноября будут автоматически фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях Украины.

С картой размещения приборов можно ознакомиться на сайте МВД.