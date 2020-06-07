В Киеве на улице Елены Телиги автоматическая система фиксации нарушений ПДД зафиксировала антирекорд по скорости. Об этом сообщила Патрульная полиция в Facebook

«Скорость автомобиля с госномером AA297 ***, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве была 224 км / ч (разрешенная скорость 50 км / ч). Других деталей в полиции не сообщают», - говорится в сообщении.

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч. На трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превышали более 200 автомобилей.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км / ч).