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На этой неделе полицейские автомобили «фантомы» начнут следить за порядком на дорогах Украины, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам главы МВД, новые полицейские автомобили «фантомы» имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

 «Автомобиль «фантом» без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию - и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости», - сообщил глава МВД.

Также  Монастырский отметил, что автомобили «фантомы» будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.

Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.
ForUm

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