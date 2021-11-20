Украинцы потребовали внести изменения в законодательство относительно штрафов за нарушение правил дорожного движения, пишет Хвиля.

Граждане составили новое обращение на портале президента Украины, в котором требуют, чтобы каждый правонарушитель знал, что в случае нарушения, его точно будет ждать наказание.

"Позволить гражданам фиксировать видео или фото правонарушениях и отправлять эти материалы через приложение "Дія" в правоохранительные органы, а если раз докажут вину правоохранительные органы, то отправлять процент от штрафа лицу, которое зафиксировало правонарушение!! Тогда каждый водитель не осмелится нарушать правила дорожного движения зная что в любой момент могут зафиксировать его правонарушения!", — пишет автор обращения Николай Супрун.

Также на портале украинского президента предложили ввести штраф за нарушение ПДД еще и "процентом" от стоимости авто: "Установить штрафы за нарушение Правил Дорожного Движения - процентом от стоимости автомобиля. А если автомобилю больше 15 лет, то сумма штрафа должна быть не менее 200 долларов США, чтобы каждое нарушение было чувствительным для нарушителя! Сейчас же штрафы, что например для водителя Таврии и водителя порше одинаковы, и водитель на порше с легкостью может оплатить штраф не почувствовав наказания!! А для злостных нарушителей штрафы должны удваиваться!".