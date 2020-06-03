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За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«По состоянию на 18:00 (2 июня. – Ред.) системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах», - сказал министр внутренних дел.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
ForUm

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