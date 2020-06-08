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Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу сбитого украинского самолета рейса PS 752, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода.

«Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности», - написал Енин.

Он считает, что «хорошим жестом» была бы передача Украине черных ящиков с самолета.

Замминистра заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

«Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговоров от Украины не будет», - заявил Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану простое: «как техническое, так и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности».

«Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой согласно Конституции», - заявил Енин.

В апреле Радио Свобода получило информацию, что в начале марта иранцы передали украинской стороне проект меморандума о взаимопонимании, который предлагали признать причиной катастрофы самолета МАУ «человеческую ошибку».

5 июня Иранская служба Радио Свобода писала, что Иран впервые упомянул об этом документе. Посольство Тегерана в Украине сообщило, что Иран три месяца назад предоставил Киеву предложения урегулировать вопросы, связанные с рейсом PS752.

Енин не отреагировал на вопрос Радио Свобода о позиции украинской власти относительно этого документа.

Как сообщал ForUm,  8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.
ForUm

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