С начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.

В общем заболели 1903 детей и 5016 медиков. На амбулаторном лечении находились или остаются 18 532 пациента, из них 1590 детей и 4067 медработников

Всего нуждались в госпитализации 7982 больных, из них 13 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Среди выздоровевших — 2781 медработник и 855 детей. Среди умерших — 39 медиков.