Главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство на ближайшем заседании планирует ослабить карантинное ограничение по количеству людей в туристических группах, увеличив его до 50 человек. Об этом он заявил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском, передает УНИАН.

«Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп, оно будет столько, сколько перевозит автобус - до 50 человек», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда это решение будет принято, Ляшко сказал: «Мы думаем, что в ближайшее время на первом заседании оно будет снято».

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.