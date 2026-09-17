«ТУРИЗМ ДЛЯ ЗСУ. ТУРИЗМ — ЗАВДЯКИ ЗСУ»: FOMICH GROUP об’єднає у Буковелі працівників туристичної індустрії з усієї України

26–27 вересня 2026 року FOMICH GROUP проводить у Буковелі Всеукраїнський туристичний НЕфорум для працівників сфери туризму та гостинності. У програмі — професійне спілкування, концерт DZIDZIO з безкоштовним входом для працівників індустрії, гала-концерт талантів туристичної сфери та велика благодійна ініціатива «ТУРИЗМ ДЛЯ ЗСУ».

Напередодні та у день професійного свята FOMICH GROUP прагне об’єднати представників готельного, ресторанного й туристичного бізнесу з різних регіонів України не лише для спілкування та обміну досвідом, а й навколо спільної мети — підтримки Збройних Сил України.

26 вересня — день для людей туристичної індустрії

26 вересня у Буковелі відбудеться Всеукраїнський туристичний НЕфорум, який об’єднає працівників готелів, ресторанів, туристичних комплексів, туристичних компаній та інших представників сфери гостинності.

Увечері на великій сцені FOMICH SUMMER FEST відбудеться концерт DZIDZIO.

Для працівників сфери туризму та гостинності вхід на концерт буде безкоштовним.

Це можливість не лише зустрітися з колегами з різних регіонів України, а й разом відзначити професійне свято великою туристичною спільнотою.

27 вересня — Всесвітній день туризму.

У Всесвітній день туризму FOMICH GROUP проводить благодійну ініціативу:

«ТУРИЗМ ДЛЯ ЗСУ. ТУРИЗМ — ЗАВДЯКИ ЗСУ»

Суть ініціативи проста.

27 вересня кожен ресторан FOMICH GROUP визначить одну зі своїх найпопулярніших страв, а кожен готель — один номер.

Кошти від реалізації цих позицій протягом дня будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

FOMICH GROUP також закликає долучитися до ініціативи інші ресторани, готелі, кав’ярні, туристичні комплекси та представників індустрії гостинності по всій Україні.

Кожен заклад може самостійно обрати одну популярну страву, напій, послугу або номер та направити кошти від її продажу 27 вересня на підтримку ЗСУ.

«Ми працюємо завдяки тим, хто сьогодні захищає Україну»

«Сьогодні український туризм існує, розвивається та приймає гостей завдяки нашим військовим. Саме тому хочеться, щоб Всесвітній день туризму став не лише нашим професійним святом, а й днем вдячності та реальної допомоги.

Один ресторан — одна страва. Один готель — один номер. Це дуже проста механіка. Але якщо до неї долучаться сотні закладів по всій Україні, разом ми зможемо зробити велику справу.

Туризм для ЗСУ. Туризм — завдяки ЗСУ», — зазначає директор з розвитку FOMICH GROUP Фазіль Аскеров.

27 вересня — гала-концерт талантів туристичної індустрії

Ще однією подією Всесвітнього дня туризму стане великий гала-концерт талантів індустрії гостинності.

На великій сцені виступатимуть самі представники туристичної сфери — працівники готелів, ресторанів, туристичних комплексів та інших підприємств галузі.

Мета проєкту — показати людей, які щодня створюють українську гостинність, не лише як професіоналів своєї справи, а й як яскравих, творчих і талановитих особистостей.

Як долучитися до «ТУРИЗМ ДЛЯ ЗСУ»

FOMICH GROUP запрошує ресторани, готелі, кав’ярні та інші туристичні заклади України долучитися 27 вересня до спільної ініціативи.

Для участі достатньо обрати одну популярну позицію, повідомити про це своїх гостей та направити отримані від її реалізації кошти на підтримку ЗСУ.

У соціальних мережах організатори також закликають користувачів відмічати в коментарях ресторани, готелі та туристичні заклади, які варто запросити до участі.

ТУРИЗМ ДЛЯ ЗСУ ТУРИЗМ — ЗАВДЯКИ ЗСУ

27 вересня — це можливість для всієї туристичної індустрії України разом сказати нашим захисникам: дякуємо.

Країна прекрасна завдяки Вам. Разом до Перемоги.

Організатор: FOMICH GROUP

Локація: Буковель

Дати: 26–27 вересня 2026 року

Контакт для ЗМІ та партнерів:

Тел.: 0671271122

Ірина Астахова - евент менеджер ФОМИЧ Груп.