В первый день лета Украина переходит на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения, сообщает УНИАН.
С сегодняшнего дня, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее:
работа бассейнов и спортзалов;
посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
Открытие бассейнов и спортзалов: условия допуска Минздрав
подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн.
Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:
температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);
все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах; соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий;
одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);
групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.
На время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:
использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);
размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов; функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;
функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);
функционирование детских комнат;
одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;
выдача многоразовых полотенец клиентам. Условия по открытию бассейнов
Функционирование бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:
для индивидуального посещения;
для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.
Правила пользования поездами: требования и рекомендации
В Укрзализныце опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда.
Основными правилами, в частности, являются следующие: пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках; измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
При этом в Укрзализныце добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.
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