Уряд Японії вп'ятеро підвищив вартість віз для іноземців

Уряд Японії вирішив суттєво збільшити вартість віз для іноземних громадян, повідомляє Kyodo. З липня збір за одноразову в'їзну візу зросте вп'ятеро - з 3 000 до 15 000 єн (майже $90).

Також подорожчають багаторазові візи, які дозволяють неодноразово відвідувати Країну вранішнього Сонця протягом встановленого терміну. Вартість їхнього оформлення зросте з 6 000 до 30 000 єн (майже $185).

Це перше підвищення візових зборів у Японії з 1978 року. Влада пояснює рішення інфляцією та ослабленням курсу єни.

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що влада не очікує негативного впливу нових тарифів на в'їзний туризм:

– Ми не очікуємо, що цей крок вплине на в'їзний туризм.

Після підвищення вартість японських віз наблизиться до рівня зборів, які діють в інших країнах "Великої сімки".