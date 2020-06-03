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В Центральной избирательные комиссии заявили об отсутствии средств на проведение выборов в 208-м округе (Черниговская область), на котором был избран народный депутат Валерий Давиденко, которого в мае нашли мертвым. Об этом во время заседания Комиссии сообщил председатель Центризбиркома Олег Диденко, передает УНИАН.

«На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступил ни один документ, который бы подтверждал факт досрочного прекращения полномочий народного депутата (Валерия Давыденко. – Ред.). Поэтому сейчас в ЦИК отсутствуют юридические основания для рассмотрения этого вопроса. Как только такие документы поступят, Центральная избирательная комиссия будет определяться по этому поводу», - отметил он.

Председатель ЦИК добавил, что существует проблемная ситуация в связи с возможным проведением досрочных выборов в 208-м округе - отсутствие финансирования.

«Последними изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год не предусмотрено финансирование на проведение промежуточных выборов. Поэтому вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должно решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов», - пояснил Диденко.

Напомним, 23 мая народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе.
ForUm

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