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Народного депутата от группы «Доверие» Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе.

Об этом сообщил парламентарий от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются», — написал он.

Кроме него, эту информацию распространил и бывший народный депутат, журналист Сергей Лещенко.

«Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии», - подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
ForUm

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