Мэр Броваров Киевской области Игорь Сапожко заявил, что на его дом напала группа из пяти вооруженных мужчин и избили его в присутствии жены и 9-летнего сына.

«Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Сапожко, на место происшествия прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, которое должно квалифицировать дело. «Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов. Мы с командой пережили грязные технологии «черного» пиара, потом начались обыски в городском совете, «за уши» притягивали факты и начинали десятки уголовных дел, которые разваливались одно за другим в процессе следствия. Ни одно из этих беспочвенных обвинений не было подтверждено и не дошло до судебного разбирательства. Далее были попытки сфальсифицировать результаты выборов 25 октября из-за городской ТИК, но и здесь наших оппонентов постигла неудача. Поэтому, когда эти методы давления не подействовали, остался один - физическая расправа надо мной и моей семьей», – подчеркнул он.

«Несмотря на ужасы, которое пережила моя семья, я хочу заверить, что запугать меня не удастся. Я ни в коем случае не предам доверие тысяч броварчан, которые меня поддерживают. Мы вместе одержали победу 25 октября и обязательно победим 17 января 2021. А всем своим оппонентам советую действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах кровавую бойню. Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят», – подытожил Сапожко.

Напомним, в ночь на 22 декабря ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко.