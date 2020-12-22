также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 6 обстрелов, ранены 2 военных 10
На Донбассе боевики взяли в плен украинского военного 20
На Черниговщине браконьеры срубили сосен на полмиллиона 13
На Донбассе ранены двое военных 12
На балконе многоэтажки в Днипре спасатели нашли полтысячи летучих мышей 13
Проректор Украинского католического университета умер от коронавируса 11
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, украинские военные открывали огонь 11
Минздрав заявляет о 6545 новых случаях COVID-19 за сутки 17
Боевики на Донбассе подбили трактор, тракторист в больнице 13
Во Львовской области произошло смертельное ДТП 15
В МИДе подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков 16
На Харьковщине мальчик погиб, катаясь на санках 27
За сутки в ООС боевики произвели семь обстрелов 7
Тройное убийство произошло в Славянске 41
На Херсонщине сгорела новогодняя елка 20
Одесские таможенники изъяли более 50 кг кокаина в контейнере с бананами 17
На Донбассе оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции 29
Взрыв разрушил стену дома в центре Львова 43

Сегодня ночью ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает УНИАН.

По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.

Ранее «Обозреватель» со ссылкой на информированного собеседника писал, что в результате нападения пострадал сам городской голова. А злоумышленники якобы угрожали оружием жене и его ребенку.

Грохольская же отметила, что к врачам жильцы дома не обращались.

В настоящее время идет поиск злоумышленников.

Спецоперацию по их розыску и задержанию не объявляли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги