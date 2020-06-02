Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, возможно ли сокрытие данных о смертности в результате заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Вопрос: а зачем (скрывать смертность. – Ред.)? Что такое распространение паники, когда мы видим мировую динамику и диапазон смертности? Если данные зафиксированы, на национальный уровень поднимается статистика, мы ее обнародуем, ежедневно проводится брифинг», - отметил Ляшко.

При этом, заявил он, система охраны здоровья не выявляет все случаи смертности.

«Другой вопрос – что если мы посмотрим отчеты Всемирной организации здравоохранения и так далее, сможем увидеть, что система охраны здоровья не выявляет все случаи, но это не сокрытие данных», - подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня подтверждено 24340 случаев COVID-19, из них 10 078 выздоровели, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 328 случаев.