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Здоров'я

Спалах Еболи: У Конго лихоманка забрала життя понад 3000 людей

Спалах Еболи: У Конго лихоманка забрала життя понад 3000 людей

В Демократичній Республіці Конго спалах лихоманки Ебола забрав життя вже понад 3000 людей, передає Reuters.

Спалах, спричинений штамом Еболи Bundibugyo, став найбільшим і найсмертоноснішим в історії Конго, перевищивши епідемію 2018-2020 років.

Зараз він поступається лише спалаху в Західній Африці 2014-2016 років, через який померли понад 11 000 людей у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

Наразі в Конго кількість смертей зросла до 3007. Зафіксовано 6186 підтверджених випадків захворювання.

Спалах офіційно оголосили в провінції Ітурі 15 травня, хоча деякі медичні працівники та експерти стверджують, що він міг початися ще в січні.

Відтоді він поширився на шість провінцій, попри зусилля влади, Всесвітньої організації охорони здоров’я та гуманітарних груп щодо його стримування.

Експерти кажуть, що слабкі системи спостереження, небезпека та опір громад перешкоджають ранньому виявленню та лікуванню пацієнтів.

За оцінками ВООЗ, близько 60% смертей трапляються поза межами лікувальних центрів.

Для штаму Bundibugyo немає схвалених вакцин або методів лікування, але кілька вакцин перебувають у розробці. Влада Конго нещодавно почала вакцинувати медичних працівників вакциною Ervebo – хоч вона призначена від штаму Еболи Zaire, вважається, що щеплення забезпечує певний захист від Bundibugyo.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

смертностьКонговірус Еболалихоманка Ебола
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