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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.

Как передает УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

«Сегодня решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Деркача и еще определенного круга лиц, которое было под санкциями Соединенных Штатов Америки, о которых мы докладывали ранее. Мы этим решением почти его (санкционный список. – Ред.) закрыли. Там осталось, если я не ошибаюсь, два или три человека. Остальные лица сегодня находятся под санкциями», - отметил он.

Данилов отметил, что все медийные ресурсы, к которым эти лица имеют отношение, также находятся под санкциями Украины.
ForUm

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