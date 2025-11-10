Спецоперація «Мідас»: через офіс Деркача легалізовано $100 мільйонів

Учасники схеми масштабної корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас", легалізували через офіс колишнього народного депутата України, а нині сенатора РФ Андрія Деркача близько $100 млн.

"Загалом упродовж документування діяльності цього офісу через нього пройшло близько $100 млн", - зазначили в НАБУ.

Офісне приміщення, яке використовувалося як велика "пральня" і де здійснювався суворий облік і велась чорна каса, розташоване в самісінькому центрі Києва та належить членам родини колишнього нардепа України, а нині – сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Гроші злочинної організації відмивалися через мережу компаній нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном.

Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема і видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органів державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях.

Географія злочинної діяльності не мала меж: кошти могли видаватися в Африці, Північній Америці, і навіть у Москві.

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

Фото: НАБУ.