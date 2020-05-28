Один из подозреваемых в причастности к нападению на черногорского главаря наркокартеля в Киеве Стефан Джукич, якобы гражданин Северной Македонии, как выяснилось, имел поддельные документы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Vijesti.

Стефан Джукич – один из четырех подозреваемых в покушении на убийство гражданина Черногории и главаря наркокартеля, который находился в международном розыске. В него стреляли в Печерском районе Киева 26 мая.

Четырех иностранных киллеров задержали в Одессе, когда они готовились пересечь границу с Молдовой.

Сначала было объявлено, что среди нападавших был македонец. Но, как выяснилось, у черногорца Стефана Джукича был поддельный македонский паспорт.

Джукич, ранее носивший фамилию Мандич, находится в международном розыске за убийство в Баре в ноябре прошлого года. Его обвиняют в том, что он стрелял в двух людей у ​​известного бара-ресторана из автомобиля. После этого преступления Джукич бежал за границу.

Потерпевший, в которого стреляли в Киеве, - 38-летний гражданин Черногории Радое Звицер. Он находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию европейских стран.