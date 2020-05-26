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Сегодня в 18:20 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Драгомирова в Печерском районе неизвестный стрелял в мужчину, сообщает пресс-служба столичного главка.

По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

37-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали в больничное учреждение.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация.
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