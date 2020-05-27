В результате стрельбы, произошедшей 26 мая в Печерском районе Киева, тяжелые ранения получил лидер одного из самых могущественных криминальных кланов Черногории Радое Звицер.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Vijesti.

«Глава кавачского криминального клана Радое Звицер тяжело ранен в Украине. В Звицера было выпущено две пули. Инцидент произошел в Киеве на улице Драгомирова вблизи Новопечерских Липок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавших было двое, они сидели в автомобиле Mercedes-smart, который после покушения быстро покинули и подожгли.

Раненый 37-летний черногорец в данное время госпитализирован.

Издание отмечает, что черногорская полиция искала Звицера в течение года, чтобы допросить по нескольким совершенным убийствам, которые имели место в войне которских кланов – шкалярского и кавачского (по названиям районов черногорской общины Котор – Шкаляри и Кавач), но он официально не подозревается ни в одном из этих преступлений. Сам Звицер уже длительное время отсутствовал на территории Черногории.

Как сообщал ForUm, полиция задержала группу иностранных киллеров за покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.

По данным пресс-службы Нацполиции, 26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Им оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран.

Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможно, передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.