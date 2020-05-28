Пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Музей Ивана Гончара организовать выставку 22-23 мая после видеовызова на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом в комментарии hromadske рассказал директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар.

Он отметил, что в музее сейчас нет экспозиции, так как там ждут средства на ремонт после затопления, которое произошло 2 года назад, поэтому в последнее время выставки делают экспромтом.

Директор пояснил, что ему никто не говорил о том, что Порошенко вызвали на допрос в день открытия выставки.

«Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко. И я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня (когда откроют музеи в пределах завершения карантина, - ред.). Владелец захотел сделать презентацию для прессы», - пояснил Гончар.

По словам директора, предложение организовать выставку он получил 22-23 мая.

Напомним, на 11:00 26 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос. Его хотели допросить в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников. Однако 26 мая Порошенко открыл выставку этих же картин в Музее Гончара.

Порошенко объяснил, что с каждой картиной выставлена ​​таможенная декларация, подтверждающая законность ввоза каждой из них.

Тогда представители Госбюро расследований приехали в музей Ивана Гончара, чтобы вручить повестку на допрос Порошенко и провести «следственные действия». В ГБР заявляли, что администрация музея и другие лица препятствовали следственным действиям. В музее сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в здание, сломав дверь.

В тот день повестку Петру Порошенко вручили его жене Марине.

Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснил, почему пятый президент не пришел на допрос. Он отметил, что, по закону, вызов к следователю не может происходить в формате видеообращения.