Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что его политические оппоненты спланировали провокацию против него, чтобы облить его грязью и дестабилизировать ситуацию в городе. Однако, по его словам, его не «выбьют из строя».

«5 декабря на сайте так называемого «Миротворца» появилась моя фамилия. Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полное безумие и хорошо спланированная провокация против меня. Наверное, у моих политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, поэтому они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливания грязью. Им очень хочется расшатать политическую ситуацию в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию», - написал он в Facebook.

«Это они пытаются всячески выбить меня из строя, чтобы совершать бесправие и сеять хаос в городе. Но официально заявляю – вам это не удастся. Я не дам вам плевать в душе украинцев, пока буду жить — не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю поносить род украинский и гадить украинскую землю», - выразился мэр.

Мамай заявил, что ему «стыдно за тех, кто подхватил эту ложную информацию и унес ее через соцсети, пропагандистские сайты».

«Опомнитесь, на кого вы работаете и кому подогреваете? Каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства. И за это когда-нибудь тоже придется ответить перед своим народом и совестью. Еще раз подчеркиваю, я родился украинцем, живу и работаю в Украине, Украине в моем сердце и уме. Это моя земля, земля моих дедов и прадедов, земля моих родных, друзей, Украина – это мое государство, и я никому не дам возможности его уничтожить», - резюмировал Мамай.

Ранее сообщалось, что Мамай в программе телеканала «НАШ» заявил о том, что на территории Украины воюют «сверхдержавы» - США и Россия. При этом наша страна является «плацдармом», где «брат идет на брата». Он также высказал сожаления о том, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.

За повторение российских нарративов о «братоубийственной войне» на востоке Украины Мамая внесли в базу «Миротворца».