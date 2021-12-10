У здания Полтавского городского совета 10 декабря собиралось более 50 человек с требованием извинений от главы общины Александра Мамая за его высказывание по поводу войны на Донбассе в эфире телеканала «НАШ». Об этом сообщает Суспильне.

«Это абсолютно недопустимые высказывания. Мэр Полтавы должен нести за это политическую ответственность. Я как ветеран являюсь, получается, представителем Соединенных Штатов (Америки – ред.), которые здесь воюют на территории Украины с Россией», – говорит участник акции Андрей Батюков.

В руках участники акции держали плакаты с надписями: «Позор», «Мамай, оккупанты нам не «братья», «Мамай, кто твой брат?» Они заходили в приемную Полтавского городского головы Александра Мамая, но его на месте не было.

На пикете присутствовали представители «Европейской Солидарности» и участники ООС.

Ранее сообщалось, что Мамай в программе телеканала «НАШ» заявил о том, что на территории Украины воюют «сверхдержавы» - США и Россия. При этом наша страна является «плацдармом», где «брат идет на брата». Он также высказал сожаления о том, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором.

За повторение российских нарративов о «братоубийственной войне» на востоке Украины Мамая внесли в базу «Миротворца».