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В Николаеве с 18 января 4 школы перешли на дистанционное обучение из-за регулярных сообщений о минировании, сообщила пресс-служба горсовета.

Как пояснили в управлении образования горсовета, такое решение приняли руководители заведений из-за неоднократных анонимных сообщений о минировании. 18 января такая информация поступила уже в четвертый раз за последние несколько дней.  

На дистанционном обучении с сегодняшнего дня учащиеся школ №3, 20, 46, а также муниципального коллегиума им. В.Д. Чайки.

В Черкассах департамент образования и гуманитарной политики с 17 января рекомендует всем школам города вести учебу в дистанционном формате в связи с тем, что «с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о минировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса».

В департаменте видят сообщениях о минировании деструктив в организации работы заведений общего среднего образования и невозможность организовать системный и качественный образовательный процесс. Поэтому рекомендуется организовать образовательный процесс в школах с применением технологий дистанционного обучения до следующих рекомендаций.
ForUm

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