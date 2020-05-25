также в разделеОбщество
Мандзий не исключает проведения сессий в вузах с 1 июня 7
С начала года жертвами выйны на Донбассе среди населения стали 44 человека 10
Подозреваемого в массовом убийстве на Житомирщине отправят на психиатрическую экспертизу 12
Ляшко: Украина перешла к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19 25
Криклий сообщил, когда начнут продавать билеты на поезда 30
Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет 20
«Ловля на патриотизм»: В Польше украинские огурцы выдавали за местные 18
В Кабмине подумывают над «воскрешением» аграрного министерства 14
Объявлен в розыск застройщик, возводящий жилкомплекс на территории НИИ 17
Рухнувший во время пресс-конференции Зеленского мост временно заменят понтонным 42
Началась регистрация на дополнительную сессию ВНО 11
СБУ разоблачила схему продаж «биодобавок» от коронавируса на $1,1 миллиона 34
Еще один украинец освобожден из пиратского плена 14
СБУ подозревает своего сотрудника в причастности к наркобизнесу 20
СМИ: Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию 48
Зеленский будет лично контролировать закупки Минздравом средств защиты 13
В Днипре возобновили работу метро 18
В Кагарлык отправили областную полицию 196

Фракция «Батькивщина» через меньше чем неделю после обнаружения коронавируса у одного из депутатов партии возвращается к работе в парламенте.

«Самоизоляция завершена – «Батькивщина» возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные», - написал в Facebook лидер фракции Юлия Тимошенко.

«Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления», - добавила она.

Напомним, о диагностировании у Мейдича COVID-19 сообщил 20 мая народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

В тот же день фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
28
Теги