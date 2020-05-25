Фракция «Батькивщина» через меньше чем неделю после обнаружения коронавируса у одного из депутатов партии возвращается к работе в парламенте.

«Самоизоляция завершена – «Батькивщина» возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные», - написал в Facebook лидер фракции Юлия Тимошенко.

«Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления», - добавила она.

Напомним, о диагностировании у Мейдича COVID-19 сообщил 20 мая народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

В тот же день фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию.