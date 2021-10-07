В «Батькивщине» объяснили, почему голосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
Об этом рассказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев, отвечая на вопрос, почему в их фракции проголосовали в поддержку такого решения, передает УНИАН.
«К сожалению, Разумков стал заложником собственной политической силы «Слуга народа» и президента, которого он так поддерживал», - считает парламентарий.
Соболев посетовал на то, что «происходит с парламентом, особенно в последние месяцы».
На вопрос, каким образом поможет ситуации устранения Разумкова с должности, депутат сказал: «Я думаю, все понимают, что вопрос монобольшинства уже снят с повестки дня».
На уточнение, почему все же «Батькивщина» поддержала отставку спикера, Соболев пояснил:
«Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство».
В то же время депутат считает, что Разумков на должности «делал все возможное и невозможное, исходя из того, что ему пришлось возглавлять стаю шакалов».
По поводу намека Разумкова на своеобразную »новую коалицию» «Батькивщины» и «СН», Соболев заверил, что «Батькивщина» ни с кем объединяться не собирается. По крайней мере, в нынешнем составе парламента.
Как ранее сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
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