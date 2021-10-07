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В «Батькивщине» объяснили, почему голосовали за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Об этом рассказал заместитель председателя фракции Сергей Соболев, отвечая на вопрос, почему в их фракции проголосовали в поддержку такого решения, передает УНИАН.

«К сожалению, Разумков стал заложником собственной политической силы «Слуга народа» и президента, которого он так поддерживал», - считает парламентарий.

Соболев посетовал на то, что «происходит с парламентом, особенно в последние месяцы».

На вопрос, каким образом поможет ситуации устранения Разумкова с должности, депутат сказал: «Я думаю, все понимают, что вопрос монобольшинства уже снят с повестки дня».

На уточнение, почему все же «Батькивщина» поддержала отставку спикера, Соболев пояснил:

«Потому что Разумков уже не может спасти ситуацию в парламенте, а тем более - в стране. Потому что нельзя дальше сдерживать ту лавину, которая пошла каждый день и час, когда парламент забыл, для чего его выбирали. Не оппозиция, а большинство».

В то же время депутат считает, что Разумков на должности «делал все возможное и невозможное, исходя из того, что ему пришлось возглавлять стаю шакалов».

По поводу намека Разумкова на своеобразную »новую коалицию» «Батькивщины» и «СН», Соболев заверил, что «Батькивщина» ни с кем объединяться не собирается. По крайней мере, в нынешнем составе парламента.

Как ранее сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
ForUm

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