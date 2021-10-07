Отозванный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что между «Слугой народа» и «Батькивщиной» возникла «новая коалиция».

Об этом Разумков сказал во время брифинга, комментируя поддержку депутатами из фракции «Батькивщина» решение о его отставке, сообщает УНИАН.

На вопрос журналистов, что, по его мнению, «пообещали» «Батькивщине» за голосование за его отзыв с должности, Разумков сказал:

«Я думаю, что это просто новая коалиция возникла в стенах Верховной Рады - между «Батькивщиной» и «Слугой народа».

Депутат пошутил, что эта «коалиция» будет называться «СНБ».

Как сообщал ForUm, 7 октября Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.