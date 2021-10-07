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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия полностью отвергает вариант их коалиции с «Батькивщиной».

Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о словах отозванного с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова о том, что сегодня появилась новая коалиция - «Батькивщина» и «Слуга народа», Арахамия отметил: «Мне очень трудно представить такую коалицию, честно говоря».

На уточнение, нет ли таких договоренностей, он сказал: «Не то что договоренностей, а даже намеков на разговоры такие нет».

Напомним, Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

 

 
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