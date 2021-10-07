Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия полностью отвергает вариант их коалиции с «Батькивщиной».
Как передает УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос о словах отозванного с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова о том, что сегодня появилась новая коалиция - «Батькивщина» и «Слуга народа», Арахамия отметил: «Мне очень трудно представить такую коалицию, честно говоря».
На уточнение, нет ли таких договоренностей, он сказал: «Не то что договоренностей, а даже намеков на разговоры такие нет».
Напомним, Верховная Рада отозвала председателя парламента Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время