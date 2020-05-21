Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США, бывшего вице-президента Джо Байдена, в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом говорится в подписанном судьей С. В. Вовком постановлении суда, которое не подлежит обжалованию, сообщает УНИАН.

«Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, что могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. - Ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, *сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США», - говорится в постановлении суда.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей.

В свою очередь Порошенко заявил, что «пленки Деркача» о якобы влиянии Байдена – спецоперация Кремля.