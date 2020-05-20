Фракция «Европейской Солидарности» обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой на следующей неделе обязательно включить в повестку дня постановление о создании ВСК по делу Шеремета.

Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Уже которую неделю подряд в повестке дня не стоит ни одного законопроекта оппозиции. Мы здесь слышим о создании каких-то ВСК, чтобы подыграть стране-агрессору, и создавать ВСК, которая точно может разрушить двухпартийную поддержку Украины со стороны нашего стратегического партнера США. Страны, которая в течение этих лет, не только предоставляла Украине техническую, финансовую помощь, помощь в проведении реформ, но и также нелетальное оружие. И сейчас это хотят похоронить под политическими криками в угоду другой стране. В это же время, не ставят в повестку дня ВСК, которые давно уже прошли комитет, в частности, ВСК по делу Шеремета. Мы помним, что по этому делу задержаны ветераны, волонтеры и уже даже «свой полностью генеральный прокурор» Рябошапка признает, что для их задержания не было никаких оснований, что это было политически мотивированное дело», - подчеркнула народный депутат.

Также Геращенко заявила, что фракция «Европейской Солидарности» будет настаивать на создании ВСК по вопросам преследования ветеранов и волонтеров.

«Поэтому, пользуюсь случаем, мы еще и еще обращаемся к руководству Верховной Рады с просьбой на следующей пленарной неделе обязательно поставить в повестку дня создания ВСК по вопросам преследования ветеранов и волонтеров», - отметила Ирина Геращенко.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.