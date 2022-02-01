Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Европейская солидарность» (за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Второй результат показала бы политическая партия «Слуга народа» (12,8% и 18,4% соответственно).

За ВО «Батькивщина» готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 6,3% и 9,0 %, соответственно, партию «Разумная политика» – 6,0% и 8,7%, соответственно, партию «Наши» – 3,7% и 5,3%, соответственно, партию «Сила и честь» – 3,4% и 4,8%, соответственно, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,3 и 3,2% соответственно за каждую из других политических сил — менее 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

По сравнению с октябрем 2021 статистически значимо вырос рейтинг «Европейской солидарности» (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг «Украинской стратегии Гройсмана» (с 4,6% до 2,3%).

Чаще респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия «Европейская Солидарность» (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», 11,3% – ВО «Батькивщина».