Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обнародованными пленками с братом руководителя президентского Офиса Андрея Ермака Дениса его пытались шантажировать. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине его президентства, передает УНИАН.

«Что касается господина Ермака - для меня это пустое дело. Я знаю, кто осуществлял эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями, хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, хотя я знаю ответ. Как бы там следствие ни закончилось, у меня есть полный ответ», - сказал Зеленский.

Также президент объяснил, почему считает обнародованные пленки пустыми. «Пустые записи Ермака. Идет следствие, и все стороны расследуются, пусть отвечают. Во-первых - это брат Ермака. Никто там никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Во-вторых - ни одного человека, ни одной фамилии нет на должностях, хотя это обсуждалось летом и осенью, хотя после этого много раз на должности их можно было поставить, поэтому для меня это пусто. Не пусто - для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику. Все это не пусто», - добавил глава государства.

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.