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Верховная Рада Украины приняла решение 21 и 22 мая не работать в пленарном режиме, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующее постановление, проголосовали 311 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва по работе ВР в мае 2020 года в связи с заболеванием народного депутата COVID-19 и объявлением депутатской фракции политической партии «Батькивщина» о пребывании на самоизоляции с 20 мая.

21 и 22 мая предусматривается работа народных депутатов Украины в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.

Напомним, фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию, поскольку народный депутат от этой партии Олег Мейдич заболел COVID-19
ForUm

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