Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что груз с костюмами уже прибыл в Украину.

«С понедельника начнется распределение всех костюмов по больницам, лабораторных центрах, где они нужны. На понедельник-вторник эти костюмы поедут к нашим медработникам », — сказал Степанов.

Ранее Степанов рассказывал, что защитные костюмы должны были привезти к 1 мая. Но из-за того, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поставка задержалась.

Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.

Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.