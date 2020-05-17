Украинские медработники получат защитные костюмы, которые закупили в Китае на 40% дороже отечественных костюмов, на следующей неделе.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что груз с костюмами уже прибыл в Украину.
«С понедельника начнется распределение всех костюмов по больницам, лабораторных центрах, где они нужны. На понедельник-вторник эти костюмы поедут к нашим медработникам », — сказал Степанов.
Ранее Степанов рассказывал, что защитные костюмы должны были привезти к 1 мая. Но из-за того, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поставка задержалась.
Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.
Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.
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