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Украинские медработники получат защитные костюмы, которые закупили в Китае на 40% дороже отечественных костюмов, на следующей неделе.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что груз с костюмами уже прибыл в Украину.

«С понедельника начнется распределение всех костюмов по больницам, лабораторных центрах, где они нужны. На понедельник-вторник эти костюмы поедут к нашим медработникам », — сказал Степанов.

Ранее Степанов рассказывал, что защитные костюмы должны были привезти к 1 мая. Но из-за того, что Государственная таможенная служба Китая ввела ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поставка задержалась.

Напомним, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали ежедневное увеличение новых случаев коронавирусной инфекции. Так, сутками ранее было зафиксировано 528 новых случаев.

Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.
ForUm

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