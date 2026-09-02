МОЗ змінило правила: кому можуть відмовити у госпіталізації

МОЗ затвердило новий Стандарт медичної допомоги, який визначає критерії госпіталізації дорослих пацієнтів. Документ затверджений наказом МОЗ №1044 від 30 липня 2026 року та є обов’язковим для закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Відтепер сам по собі діагноз не означає, що пацієнта обов’язково мають госпіталізувати. Лікар має оцінювати загальний стан людини, результати обстежень, перебіг захворювання, супутні хвороби та можливість безпечно продовжувати лікування амбулаторно.

Пацієнта можуть направити до стаціонару, якщо йому необхідні:

цілодобове медичне спостереження та контроль життєво важливих показників;

складні або високоризикові медичні втручання;

лікування, яке неможливо безпечно провести в домашніх умовах;

невідкладна допомога через критичні порушення дихання, кровообігу або свідомості.

Для окремих захворювань Стандарт передбачає спеціальні критерії госпіталізації.

Новий Стандарт не є механічним алгоритмом. Якщо встановлені критерії формально не виконані, але лікар вважає, що пацієнту небезпечно залишатися без стаціонарного спостереження, він може прийняти рішення про госпіталізацію. Таке рішення медик має обґрунтувати та зафіксувати в медичній документації.

Якщо одразу визначити подальшу тактику лікування неможливо, пацієнта можуть залишити під медичним спостереженням на строк до 24 годин. Після цього його можуть госпіталізувати, перевести до іншого відділення або продовжити лікування амбулаторно.

Під час ухвалення рішення лікарі можуть брати до уваги соціальні та побутові обставини. Зокрема, йдеться про відсутність безпечного житла, опалення, води, електроенергії чи зв’язку, неможливість людини самостійно себе обслуговувати або виконувати призначене лікування.

Також можуть враховувати ситуації, коли через відсутність транспорту чи зв’язку пацієнт не зможе своєчасно приїхати на повторний огляд. У таких випадках може виникнути потреба в тимчасовій госпіталізації.

Якщо людина більше не потребує цілодобового медичного спостереження та може безпечно продовжувати лікування поза стаціонаром, її випишуть. Подальшим лікуванням може займатися сімейний лікар. За потреби він призначить додаткові обстеження або повторно направить пацієнта до лікарні.

Для дітей рішення про госпіталізацію також прийматимуть індивідуально. Окрім стану дитини, медики оцінюватимуть можливість батьків або інших законних представників забезпечити необхідний догляд удома.

Нові правила можуть створити для медиків додаткові труднощі під час ухвалення рішення про госпіталізацію. Як зазначає голова наглядової ради Вінницької лікарні швидкої медичної допомоги Юлія Грига, лікар може опинитися перед вибором: госпіталізувати пацієнта, який формально не відповідає критеріям, або рекомендувати лікування вдома.

У першому випадку можуть виникнути питання щодо оплати стаціонарного лікування, тоді як у другому — відповідальності медика, якщо стан пацієнта згодом погіршиться.

Водночас остаточне рішення про необхідність госпіталізації ухвалює лікар, оцінюючи конкретний стан пацієнта та безпеку подальшого лікування.

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